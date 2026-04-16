Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata

Per la 33ª giornata di campionato, tre attaccanti si distinguono come scelte da considerare per il fantacalcio. Si tratta di un giocatore considerato un top, di una certezza e di una scommessa, tutti da schierare senza esitazioni. La selezione si basa sulle loro recenti prestazioni e sulla possibilità di influenzare il punteggio finale della squadra. Questi profili sono tra i più indicati per puntare su risultati positivi in questa fase del torneo.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 33ª giornata. Si parte venerdì 17 aprile alle 18.30 con Sassuolo-Como, mentre il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Lecce e Fiorentina. In mezzo, alcune partite di cartello come Napoli-Lazio e Roma-Atalanta in programma sabato, oltre a Juventus-Bologna di domenica sera. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e centrocampisti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. L’Inter si conferma una vera macchina da gol: 75 reti segnate in campionato, con 5 gol alla Roma e 4 al Como nelle ultime due uscite, il tutto accompagnato dalla miglior difesa del torneo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata Notizie correlate Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 33ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo in vista del prossimo turno di Fantacampionato Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata; Euroleghe, 26ª Giornata: 5 attaccanti da schierare; Gli attaccanti low cost da schierare al fantacalcio nella 32ª giornata. Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 33ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com Tre attaccanti formidabili Ma chi è stato, secondo te, il più forte Cavani Higuain Osimhen - facebook.com facebook . @acmilan, Allegri: "Leao è stato fermo 12 giorni. Per giocare con tre attaccanti devi avere a disposizione giocatori che stanno bene fisicamente" x.com