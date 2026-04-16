Trazione e droga | la falsa chef che rapinava gli anziani a cena

Due persone sono finite in manette a Venaria con l’accusa di aver rapinato anziani durante cene private. Le autorità hanno arrestato una donna di 49 anni e il suo compagno di 63, sospettati di aver utilizzato sostanze narcotizzanti per immobilizzare le vittime e sottrarre denaro o oggetti di valore. L’indagine, condotta dai carabinieri, ha portato alla scoperta di questa serie di episodi avvenuti nel corso di incontri domestici.

I carabinieri del Nucleo operativo di Venaria hanno arrestato una donna di 49 anni e il suo compagno di 63 anni, accusati di aver orchestrato una serie di rapine ai danni di persone anziane attraverso l’uso di sostanze narcotizzanti somministrate durante cene private. Il piano criminale, che si è manifestato con estrema crudeltà lo scorso 6 febbraio, vedeva protagonista una donna residente a Venaria che, presentandosi online come una chef esperta in cucina internazionale e nazionale con passate esperienze su navi da crociera, attirava le vittime con la promessa di pasti prelibati. L’indagine è scattata quando il figlio di un uomo di 68 anni, non riuscendo a stabilire un contatto con il genitore dopo un incontro organizzato dalla donna, ha segnalato la situazione alle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trazione e droga: la falsa chef che rapinava gli anziani a cena Notizie correlate Palermo, cena di beneficenza per un pulmino: studenti chef supportano anziani e bambini in difficoltà.Una cena di solidarietà, intitolata “Cuore a tavola”, si terrà domani sera al centro commerciale Forum di Palermo, a partire dalle ore 20. Narcotizzato con gli spaghetti alle benzodiazepine e derubato in casa a Venaria Reale: arrestata la falsa chef conosciuta tramite un sito di appuntamentiLa sera del 6 febbraio 2026 un italiano di 68 anni residente a Venaria Reale è stato vittima di una rapina avvenuta in casa dopo un incontro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Leapmotor B10 REEV, il c-suv elettrico diventa ibrido: il test drive; CC Arezzo. Due persone viaggiano con la cocaina nel sedile dell'auto; Venturini, la Lega schiera 36 candidati per appoggiare il candidato sindaco del centrodestra. No alla moschea e norme più severe; Cupra Raval, prezzo e caratteristiche dell'auto elettrica compatta spagnola. Trazione vitreomaculare. L’Ema dà parere positivo per ocriplasminaL’ok arriva a seguito di due studi di fase III che dimostravano la sicurezza e l’efficacia di una dose di ocriplasmina. Il farmaco è rivolto ai 300 mila pazienti europei che soffrono della condizione ... quotidianosanita.it KGM Actyon disponibile a trazione anteriore o integrale, benzina o GPL #Motor1 facebook