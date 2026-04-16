Trasporto scolastico privato Cheli Attivazione attacca | Cartelli attaccati con lo scotch non sono a norma
Nelle ultime ore sono stati installati i cartelli relativi al trasporto scolastico privato, ma la modalità di affissione ha suscitato polemiche tra i membri dell'opposizione. Secondo quanto riferito, alcuni cartelli sono stati attaccati con lo scotch, una pratica che ha sollevato dubbi sulla loro conformità alle norme di legge. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla correttezza delle procedure adottate per segnalare il servizio.
Alla fine i cartelli sono comparsi, ma il modo in cui sono stati affissi ha fatto sobbalzare sulla sedia l'opposizione. Adriano Cheli, capogruppo di ModiglianAttivAzione, torna all'attacco sulla gestione del trasporto scolastico dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini. “Avevo ragione -.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Si parla di: Scuolabus a Modigliana: segnalazioni dei cittadini e interrogativi sul servizio di trasporto scolastico.
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