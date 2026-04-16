Trasporto scolastico privato Cheli Attivazione attacca | Cartelli attaccati con lo scotch non sono a norma

Nelle ultime ore sono stati installati i cartelli relativi al trasporto scolastico privato, ma la modalità di affissione ha suscitato polemiche tra i membri dell'opposizione. Secondo quanto riferito, alcuni cartelli sono stati attaccati con lo scotch, una pratica che ha sollevato dubbi sulla loro conformità alle norme di legge. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla correttezza delle procedure adottate per segnalare il servizio.