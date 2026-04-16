Trapianti di rene | l’Abruzzo lancia il piano per i donatori viventi

La regione ha approvato una delibera che stabilisce norme e procedure per i trapianti di rene da donatore vivente. L’obiettivo è rendere più omogenee le modalità di assistenza ai pazienti e favorire l’impiego di questa tipologia di intervento. La misura mira anche a migliorare la gestione dei percorsi di cura e a promuovere l’aumento delle donazioni da vivente.

La Giunta regionale ha approvato una delibera volta a disciplinare e ottimizzare i percorsi relativi ai trapianti di rene da donatore vivente, puntando a uniformare le procedure di presa in carico dei malati e a stimolare l’utilizzo di questa pratica terapeutica. L’obiettivo è garantire ai pazienti una sopravvivenza più lunga e una qualità della vita superiore, attraverso un coordinamento tecnico che coinvolgerà le principali unità di nefrologia e dialisi dell’Abruzzo. L’intervento, proposto dall’assessore alla Salute Verì, si inserisce in un percorso di potenziamento delle attività di trapianto già avviato dalla Regione, che poche settimane fa aveva riguardato anche la gestione degli espianti con cuore fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapianti di rene: l’Abruzzo lancia il piano per i donatori viventi Notizie correlate I cattolici possono ricevere trapianti di organi animali: il Vaticano favorevole alla sperimentazione su altri esseri viventiLa Pontificia Accademia per la Vita ha diffuso le nuove linee guida del Vaticano rispetto alla sperimentazione animale attraverso xenotrapianti. Trapianti di rene da donatore vivente, istituito il tavolo tecnico regionale per uniformare le procedureDisciplinare in modo puntuale ed efficace i trapianti di rene da donatore vivente, uniformando le procedure di presa in carico dei pazienti e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Come funziona il sistema dei trapianti in Italia; Maratona non stop di trapianti in Emilia-Romagna, sette quelli effettuati nelle ultime 24 ore; Trapianti record in Italia, ma crescono i no alla donazione degli organi; Trapianto di organi e tessuti, l'Asl Fg: Dai voce al tuo sì, scegli di donare. Trapianti di rene da donatore vivente, istituito il tavolo tecnico regionaleVerì: Necessario potenziare una corretta informazione del paziente. Rafforzare la rete nefrologica e gli ambulatori pre-dialisi ... ekuonews.it Trapianti in crescita in Puglia, +32,7% nel 2025: Foggia torna protagonista con 23 interventi di reneLa Puglia accelera sul fronte dei trapianti e registra un deciso balzo in avanti nel 2025, con 296 interventi complessivi ... immediato.net La Regione Abruzzo istituisce il tavolo tecnico sui trapianti di rene da donatore vivente. - facebook.com facebook Sanità, crescono del 32% i trapianti di organi in Puglia. Ma ancora troppe opposizioni alla donazione x.com