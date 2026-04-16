Una tragedia si è consumata in Valsugana, dove ieri un imprenditore edile di Scorzè è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate durante un percorso ciclistico. La notizia ha suscitato grande sgomento nella comunità locale, che si è stretta intorno ai familiari della vittima. La sua morte segue un incidente avvenuto durante una gita in bicicletta nella zona montuosa.

Il tragico esito del percorso ciclistico in Valsugana ha colpito duramente la comunità di Scorzè, dove l’imprenditore edile Marco Scantamburlo ha perso la vita ieri presso l’ospedale di Trento. L’uomo di 53 anni si trovava nelle cure intensive dopo il violento impatto avvenuto durante il lunedì di Pasquetta, mentre percorreva il tracciato della ciclabile. L’ombra del lutto sulla Valsugana e i nuovi sviluppi a Dobbiaco. La morte di Scantamburlo, avvenuta tre giorni dopo l’incidente che lo aveva travolto sulla pista ciclabile, chiude una vicenda iniziata durante le festività pasquali. Il professionista del settore edilizio era stato trasportato d’urgenza in rianimazione subito dopo la caduta avvenuta nel corso della giornata dedicata al lunedì di Pasquetta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Valsugana: l’imprenditore Scantamburlo soccombe in ospedale

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