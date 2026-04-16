Alle prime ore del 16 aprile 2026, alle 8:30, il traffico sulle principali strade di ingresso alla città risulta ancora molto congestionato. Le strade principali mostrano lunghe code e rallentamenti, con alcuni tratti che registrano tempi di percorrenza significativamente più lunghi rispetto alla norma. La situazione sembra interessare soprattutto le direttrici più trafficate, con veicoli che si muovono lentamente o sono fermi in alcuni punti.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati resta intenso al traffico sulle principali strade in entrata verso il centro e sull'intero percorso del raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta la Tiburtina e successivamente tra le uscite Prenestina Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire da caccia fino all'uscita Aurelia e poi dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Pontina sempre in carreggiata esterna code anche tra la Prenestina e lo svincolo Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila incolonnamenti da Tor Cervara alla tangenziale est e mentre in tangenziale...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2026 ore 08:30

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