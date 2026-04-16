Traffico Lazio del 16-04-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 16 aprile 2026, il servizio di informazione sulla mobilità ha segnalato il traffico sulla rete di Roma. La comunicazione, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, si concentra sul Raccordo anulare. Non sono state riportate ulteriori details riguardo condizioni o eventuali incidenti lungo questa tratta.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare coronamenti lungo la carreggiata interna a partire dalla Bufalotta fino all'uscita Tiburtina e successivamente tra le uscite Prenestina Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Cassia fino all'uscita Aurelia e poi dal bivio con la Roma Fiumicino allo svincolo Pontina sempre in esterna code tra la Prenestina e lo svincolo Tiburtina a Monte Mario al via da oggi la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare Castiglioni cambiano oltre la viabilità lungo alcune.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-04-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lunedì Fiorentina-Lazio, i provvedimenti di circolazione; Formia, viabilità sotto i riflettori: firme per cambiare il traffico cittadino; Latina, incassi da multe tra i più bassi del Lazio; C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Traffico Roma del 16-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno ben trovati resta intenso al traffico sulle principali strade in entrata verso il centro e sull'intero percorso del ... romadailynews.it L'Italia ha 45 aeroporti. Quasi la metà dei passeggeri passa per due. Non due aeroporti. Due regioni intere. Lazio e Lombardia, insieme, assorbono il 48,5% di tutto il traffico aereo passeggeri del paese. Le altre 18 regioni si spartiscono ciò che resta. Per capir - facebook.com facebook