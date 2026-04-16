Tra Berlino e Palm Beach

Tra Berlino e Palm Beach si svolge una mostra fotografica di Alice Fiorilli, che presenta un viaggio attraverso immagini di case, capannoni e costruzioni spontanee nel paesaggio del Salento. La rassegna raccoglie scatti che ritraggono diversi aspetti dell’ambiente, evidenziando elementi architettonici e naturali di questa regione italiana. L’esposizione si concentra sui dettagli delle strutture e sui contesti in cui si inseriscono, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà locale.

è la mostra fotografica di Alice Fiorilli: il viaggio visivo tra case, capannoni e costruzioni spontanee che popolano il paesaggio del Salento. Edifici semplici trasformati nel tempo da interventi personali, colori accesi, piastrelle e decorazioni improvvisate. Piccoli.🔗 Leggi su Milanotoday.it Evanescence had Jacoby Shaddix on stage for Bring Me To Life - Almost Acoustic Christmas Notizie correlate Leggi anche: Fine dei giochi a Palm Beach: Apple TV cancella Palm Royale dopo due stagioni Palm Beach, per l’aeroporto Trump è quasi fattaSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Contenuti di approfondimento Si parla di: Alice Fiorilli – Tra Berlino e Palm Beach; Fiorilli | Palmieri | Giordano.