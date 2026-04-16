In Toscana, è stato inaugurato un nuovo percorso sulla Francigena che include anche il centro di San Miniato. La strada si chiama Via Francigena delle Colline Etrusche e si sviluppa nel cuore della regione, offrendo un itinerario alternativo a quello tradizionale. Si tratta di un percorso dedicato sia al pellegrinaggio che al turismo culturale, che si inserisce nel panorama delle vie di cammino storiche della zona.

SAN MINIATO – Prende forma la Via Francigena delle Colline Etrusche, un nuovo itinerario di pellegrinaggio e turismo culturale che si sviluppa nel cuore della Toscana, proponendosi come percorso alternativo e complementare alla via Francigena tradizionale. Il progetto coinvolge un sistema di territori di grande pregio storico e paesaggistico: Volterra, San Gimignano, Palaia e San Miniato, uniti dall’obiettivo comune di costruire un’offerta turistica integrata, sostenibile e radicata nelle identità locali. Il tracciato attraversa borghi medievali, colline a vocazione agricola e ambienti naturali ancora poco frequentati dal turismo di massa, puntando su un modello di turismo lento sempre più richiesto da viaggiatori italiani e stranieri.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana, nuovo percorso sulla Francigena: San Miniato entra nel tracciato

Notizie correlate

Maratona Milano 2026: il percorso. Nuovo tracciato più veloce, oltre 15mila partecipantiDomenica 12 aprile si terrà la 24ma edizione della Maratona di Milano, che propone diverse novità e soprattutto festeggia il nuovo record di...

Detriti sulla FiPiLi, auto danneggiata tra Santa Croce e San MiniatoSANTA CROCE SULL’ARNO – Detriti in superstrada tra Santa Croce e San Miniato nelle prime ore della mattina, subito dopo la riapertura del tratto in...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Notizie - uslcentro.toscana.it; Divieto di sosta per rifacimento della segnaletica orizzontale; La Partita del Futuro, oltre mille scuole toscane in campo per i beni comuni; A San Miniato il convegno di AMCI sulle malattie rare.

Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Toscana del 2025 nel Comune di San Miniato sono stati resi noti. Eugenio Giani, con il sostegno di Partito Democratico, Eugenio Giani Presidente ... corriere.it

#BuongiornoFirenze Cimitero delle Porte Sante - Basilica di San Miniato al Monte Destination Florence UNESCO Firenze Patrimonio Mondiale - Unesco #Firenze #Florence #CittaDiFirenzeUfficiale #Tuscany #Toscana #ADayInFlorence #CimiteroPorteSante facebook

Sulla #FiPiLi code in uscita a San Miniato in direzione mare per traffico intenso #viabiliTOS x.com