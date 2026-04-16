Torna Patrizzia spettacolo di culto di Savì Manna
Il racconto lucido di una passione verso il proibito e della disperata ricerca di un quotidiano sempre sopra le righe. Una storia “forse vera”, che comunque attinge alle cronache catanesi dei primi Anni ’80. È partita la prevendita per assistere alla eccezionale messa in scena di “Patrizzia, la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Si parla di: Patrizzia, sirena della Pescheria: la vera storia (forse) di una sensation seeker; SABATO PROSSIMO 18 APRILE, SI INAUGURA IL CAFFE' LETTERARIO SPAZIO IKIGAI.