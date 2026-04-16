Torino slitta l’apertura dell’ex Valdese | nuovi tempi per la sanità

L'apertura dell'ex ospedale Valdese di via Silvio Pellico a Torino è stata nuovamente posticipata. La riconversione dello stabile, prevista in precedenza, è stata soggetta a un nuovo ritardo senza una data ufficiale di riapertura. La decisione arriva dopo un prolungamento dei tempi di lavoro e di approvazione delle pratiche necessarie. La struttura, che doveva essere destinata alla sanità, resta inattiva ancora per un periodo imprecisato.

La riconversione dell’ex ospedale Valdese di via Silvio Pellico a Torino subisce un ulteriore slittamento temporale. La Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità, che la Giunta regionale aveva indicato come operativi tra marzo e aprile, vedranno la luce solo verso la fine di maggio. Il nuovo cronoprogramma emerge dalle risposte fornite da Daniele Valle in merito all’interrogazione presentata dal consigliere regionale del PD. Le date precedentemente comunicate, che facevano presagire una piena funzionalità già nei primi mesi dell’anno, si sono rivelate poco più che stime ottimistiche. Se prima si parlava di una struttura pronta ad accogliere i pazienti ad aprile, oggi il rinvio punta a un periodo più avanzato della primavera, sfiorando l’estate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, slitta l’apertura dell’ex Valdese: nuovi tempi per la sanità Notizie correlate Sanità in Puglia, al via l'avviso per i nuovi direttori generali: tempi e regole della selezioneLa Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire... Due nuovi ambulatori medici al posto dell'ex ufficio turistico del lido: l'apertura prima dell'estate“Gli ambulatori saranno aperti tutto l'anno – spiega l'assessora alle Politiche per la salute, Roberta Mazzoni –. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tredici anni per uno studentato: il progetto slitta al 2035; Cantiere Pigneto, la stazione prende forma ma slitta l'apertura. A che punto sono i lavori; Studentato al Ponte Mosca, l'inizio dei lavori posticipato di due anni (o forse tre); Piombino, slitta l'apertura del reparto di Psichiatria: Inconcepible. Le 10 cose da fare a Torino questo weekend (17/18/19 Aprile 2026) LINK NEI COMMENTI - facebook.com facebook Escl. - #Torino molto soddisfatto della crescita del portiere Leonardo #Santer (già 8 cleen sheet in questa stagione con la Primavera). Ecco perché i dirigenti granata sono sempre più orientati a riscattare il classe 2007 dal #Trento. Contatti in corso. #calciom x.com