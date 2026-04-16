Torino slitta l’apertura dell’ex Valdese | nuovi tempi per la sanità

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apertura dell'ex ospedale Valdese di via Silvio Pellico a Torino è stata nuovamente posticipata. La riconversione dello stabile, prevista in precedenza, è stata soggetta a un nuovo ritardo senza una data ufficiale di riapertura. La decisione arriva dopo un prolungamento dei tempi di lavoro e di approvazione delle pratiche necessarie. La struttura, che doveva essere destinata alla sanità, resta inattiva ancora per un periodo imprecisato.

La riconversione dell’ex ospedale Valdese di via Silvio Pellico a Torino subisce un ulteriore slittamento temporale. La Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità, che la Giunta regionale aveva indicato come operativi tra marzo e aprile, vedranno la luce solo verso la fine di maggio. Il nuovo cronoprogramma emerge dalle risposte fornite da Daniele Valle in merito all’interrogazione presentata dal consigliere regionale del PD. Le date precedentemente comunicate, che facevano presagire una piena funzionalità già nei primi mesi dell’anno, si sono rivelate poco più che stime ottimistiche. Se prima si parlava di una struttura pronta ad accogliere i pazienti ad aprile, oggi il rinvio punta a un periodo più avanzato della primavera, sfiorando l’estate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino, slitta l’apertura dell’ex Valdese: nuovi tempi per la sanità

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