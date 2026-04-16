Tony Effe e Giulia De Lellis hanno pubblicato nelle ultime ore una foto sui social in cui sono insieme alla loro figlia Priscilla. La immagine ha attirato subito l’attenzione dei follower, che hanno commentato e condiviso l’interesse per il momento condiviso. La foto mostra i tre in un momento di famiglia e ha fatto discutere tra chi si è soffermato sui dettagli e chi ha commentato i gesti dei protagonisti.

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno condiviso nelle scorse ore uno scatto sui propri account social, attirando immediatamente le attenzioni dei fan, con un’immagine che li mostra insieme alla loro figlia Priscilla. E come se non bastasse tutto ciò, successivamente i due hanno condiviso alcune frasi che sembrano alludere a un possibile matrimonio in arrivo. La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis è sempre stata caratterizzata da grande riservatezza, visto che nonostante la forte esposizione mediatica, i due hanno scelto di condividere pochissimi momenti insieme, mantenendo separata la vita privata da quella pubblica. Proprio per questo, la recente pubblicazione di una foto di famiglia con la piccola Priscilla ha attirato subito l’attenzione: si tratta di uno scatto raro, che ha mostrato un lato più intimo della coppia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tony Effe e Giulia De Lellis, la foto con la figlia e quelle parole che fanno sognare (e accendono il gossip)

Roma: Tony Effe e Giulia De Lellis escono in centro con la figlia Priscilla

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