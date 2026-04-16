Il 25 aprile segna l'apertura ufficiale di una nuova pasticceria a Nola, annunciata da Tommaso Foglia, volto noto nel mondo della televisione. La struttura rappresenta il primo punto vendita del professionista nel settore dolciario, consolidando la sua presenza nel territorio. La cerimonia di inaugurazione si è svolta in modo ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti locali e clienti. La pasticceria si trova in una zona centrale della città.

Ora è ufficiale: nasce la nuova pasticceria del celebre volto tv Tommaso Foglia. Il sogno diventa realtà a Nola. Eh già, sabato 25 aprile 2026 segna una data storica per gli appassionati di pasticceria. Tommaso Foglia, visto in tv tra i vari programmi anche con Damiano Carrara a Cake Star, tra i pastry chef più amati d’Italia, inaugura finalmente la sua pasticceria a Nola, in via Mario De Sena 36. Un progetto intrigante, davvero molto atteso, costruito con dedizione e sacrificio. Un sogno che oggi prende forma e apre le porte al pubblico per un evento che si preannuncia imperdibile. Ma andiamo per ordine e sveliamo qualche dettaglio in più. Il nuovo locale di Tommaso Foglia non nasce all’improvviso.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Tommaso Foglia al top: il 25 aprile apertura pasticceria a Nola

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