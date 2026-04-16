Tollo ricorda la poetessa Irma Radica | un premio in suo onote

A Tollo si tiene un evento per ricordare Irma Radica, figura nota come maestra, poetessa, scrittrice e appassionata di tradizioni locali, scomparsa lo scorso novembre. In suo onore viene assegnato un premio dedicato alla sua memoria. L'iniziativa mira a celebrare il suo contributo culturale e il legame con il territorio. La cerimonia si svolge alla presenza di familiari, amici e rappresentanti della comunità.

Tollo ricorda Irma Radica: maestra, poetessa, scrittrice e cultrice della tradizione venuta a mancare lo scorso novembre. La famiglia ha indetto il Premio in suo nome e la cerimonia di premiazione si terrà il 10 maggio alle 18 nell'Enomuseo di Tollo."Sono doppiamente toccato da questo premio che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Caso auto e carburante, nuova replica di Tollo Rinasce al sindaco RadicaL’inchiesta sarebbe partita da un esposto presentato a settembre 2024 dai consiglieri Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani, relativo alla... Così Ancona omaggia la poetessa Szymborska. Fu Premio NobelAncona rende omaggio a Wislawa Szymborska, poetessa polacca Premio Nobel per la letteratura nel 1996, con un incontro in programma venerdì 13 marzo...