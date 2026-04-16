Tikkun Olam - riparare il mondo
Durante la Milano Art Week 2026, la Sist’Art Gallery inaugurerà la sua nuova sede in via Monte di Pietà 1. L’evento si terrà il 15 aprile alle ore 17 e sarà accompagnato dalla mostra intitolata
Tikkun Olam -Riparare il mondo” di Tobia RavàData Inaugurazione: 15 aprile 2026, ore 17Luogo: SIST'ART Gallery, Via Monte di Pietà 1 – MilanoIn occasione della Milano Art Week 2026, la nuova sede della Sist’Art Gallery inauguraa Milano in via Monte di Pietà 1, con la mostra Riparare il mondo di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
TIKKUN OLAM [RIPARARE IL MONDO [LA VOLPE E LA BAMBINA]
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Panoramica sull’argomento
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