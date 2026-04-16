The Terror: Devil in Silver debutta con trailer e data ufficiale: la nuova serie AMC+ e Shudder segue un uomo rinchiuso in un ospedale psichiatrico dove realtà e incubo si confondono. Non serve attraversare oceani ghiacciati per perdersi: a volte basta varcare la soglia di un edificio. Con The Terror: Devil in Silver, il trailer mostra come l'orrore si sposta in un luogo apparentemente controllato, dove la razionalità dovrebbe regnare, ma qualcosa sembra incrinarsi fin dal primo passo. Un ospedale, mille incubi: il cuore disturbante della nuova serie La nuova incarnazione di The Terror abbandona gli scenari storici per immergersi in un ambiente più claustrofobico e contemporaneo: il New Hyde Psychiatric Hospital.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Terror: Devil in Silver, Dan Stevens debutta col trailer tra psichiatria e soprannaturale

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