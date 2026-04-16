The Space Cinema celebra Michael Jackson

The Space Cinema annuncia una serie di eventi speciali dedicati a Michael Jackson in occasione dell’uscita del film intitolato “Michael”, prevista per il 22 aprile. La programmazione coinvolge fan, performer e scuole di danza, che parteciperanno a varie attività nei multisala della città. L’iniziativa mira a celebrare la figura e la musica del Re del Pop attraverso incontri e spettacoli organizzati nelle sale cinematografiche.

In occasione dell’uscita nelle sale del film Michael, prevista per il 22 aprile, The Space Cinema dedica al Re del Pop una serie di eventi speciali nei multisala della capitale, coinvolgendo fan, performer e scuole di danza in un calendario di appuntamenti pensati per celebrare la musica e.🔗 Leggi su Romatoday.it Michael J Fox Back to the Future Dance Scene Changes Notizie correlate The Space Cinema celebra Michael Jackson con eventi speciali in tutta ItaliaDiretto da Antoine Fuqua, il film è uno dei titoli più attesi della stagione e racconta la vita di Michael Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 fino... Il biopic "Michael" sulla vita di Michael Jackson arriva al cinema dal 22 aprile. Ne parla il nipote, il protagonista Jafaar Jackson. Video(askanews) – Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest’anno, Michael, sulla storia della leggenda della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: THE SPACE CINEMA celebra MICHAEL JACKSON; Il Re del Pop rivive a The Space Cinema: eventi, performance e Movie Talk per il lancio di Michael; Romics 36, Space Jam compie 30 anni: festeggiato con una mostra e un panel. The Space Cinema celebra Michael Jackson con eventi speciali in tutta ItaliaThe Space Cinema dedica una serie di eventi nei multisala del circuito, coinvolgendo fan, performer e scuole di danza in un calendario di appuntamenti pensati per celebrare la musica e l’eredità artis ... 2anews.it Il Re del Pop rivive a The Space Cinema: eventi, performance e Movie Talk per il lancio di MichaelScopri tutti gli eventi speciali di The Space Cinema per l'uscita del film Michael. Performance, Movie Talk con Emanuel Lo e musica live per il Re del Pop. universalmovies.it Stiamo già urlando!! Billie sul grande schermo Come essere sotto al palco! Billie Eilish - Hit me hard and soft: The Tour dal 7 maggio. Scegli subito i tuoi posti in sala, anche in 3D in The Space Cinema selezionati https://tinyurl.com/4xtd75x3 - facebook.com facebook