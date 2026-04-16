the space cinema celebra michael jackson con eventi speciali in tutta italia

The Space Cinema organizza una serie di eventi in diversi multisala italiani per celebrare Michael Jackson. Le iniziative coinvolgono fan, performer e scuole di danza in occasioni dedicate alla musica e all’eredità artistica del cantante. Questi appuntamenti si svolgono in più città e prevedono proiezioni, spettacoli e incontri tematici. Le serate sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali del circuito cinematografico.

Diretto da Antoine Fuqua, il film è uno dei titoli più attesi della stagione e racconta la vita di Michael Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 fino alla consacrazione come icona globale della musica pop. A interpretarlo è Jaafar Jackson, nipote dell’artista e figlio di Jermaine Jackson, scelto per il ruolo dopo una lunga selezione internazionale e al suo debutto cinematografico. Nella stessa giornata, nel multisala di Belpasso sarà presente il performer Rino Puleo con il suo tribute show. Il 24 aprile, sempre al The Space Cinema Moderno di Roma, è in programma alle ore 20:00 un Movie Talk con Emanuel Lo, coreografo, regista e performer tra i più noti del panorama italiano, già direttore artistico e insegnante della scuola di Amici, oltre che collaboratore di numerosi artisti della scena musicale e compagno della cantante Giorgia.🔗 Leggi su 2anews.it

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