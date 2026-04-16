Terza edizione dell’anno per il Mercatino di Spazio4

Da ilpiacenza.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile, in via Manzoni 21, si svolgerà la terza edizione del “Mercatino di Spazio4” di quest'anno. La manifestazione si terrà dalle 9 alle 19 e prevede bancarelle di riuso, un mercatino dedicato ai bambini, attività musicali e laboratori gratuiti. L'evento si ripete mensilmente e coinvolge diverse iniziative aperte al pubblico.

Domenica 19 aprile dalle 9 alle 19, prenderà vita il terzo degli appuntamenti mensili con il “Mercatino di Spazio4” in via Manzoni 21: banchetti di riuso, mercatino dei bambini, musica e laboratori gratuiti, e tanto altro.Quello in arrivo domenica sarà il terzo Mercatino del 2026 e come sempre.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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