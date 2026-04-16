Terza edizione dell’anno per il Mercatino di Spazio4

Domenica 19 aprile, in via Manzoni 21, si svolgerà la terza edizione del “Mercatino di Spazio4” di quest'anno. La manifestazione si terrà dalle 9 alle 19 e prevede bancarelle di riuso, un mercatino dedicato ai bambini, attività musicali e laboratori gratuiti. L'evento si ripete mensilmente e coinvolge diverse iniziative aperte al pubblico.

Domenica 19 aprile dalle 9 alle 19, prenderà vita il terzo degli appuntamenti mensili con il “Mercatino di Spazio4” in via Manzoni 21: banchetti di riuso, mercatino dei bambini, musica e laboratori gratuiti, e tanto altro.Quello in arrivo domenica sarà il terzo Mercatino del 2026 e come sempre.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Torna il Mercatino di Spazio4: riuso, laboratori e sapori in via ManzoniTorna domenica 22 febbraio dalle ore 9 alle 17,30, il primo degli appuntamenti mensili con il "Mercatino di Spazio4" in via Manzoni 21: banchetti di... "Vite di donna: luci e ombre dell'universo femminile". A Corciano la terza edizionePronta a prendere il via dal 7 marzo al 6 aprile a Corciano, in occasione della Giornata internazionale della donna, la terza edizione di "Vite di...