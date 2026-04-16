Terni inflazione si spinge in alto a marzo | Aumenti consistenti mai verificati da anni ANALISI E RILEVAZIONI

A Terni, i dati pubblicati dalla direzione generale servizi statistici del Comune mostrano un aumento dell’inflazione a marzo, con valori che non si vedevano da diversi anni. L’incremento dei prezzi ha riguardato vari settori, evidenziando un rialzo consistente rispetto ai mesi precedenti. Le rilevazioni indicano come questa variazione abbia avuto un impatto notevole e immediato sui costi quotidiani della popolazione locale.