Terni inflazione si spinge in alto a marzo | Aumenti consistenti mai verificati da anni ANALISI E RILEVAZIONI
A Terni, i dati pubblicati dalla direzione generale servizi statistici del Comune mostrano un aumento dell’inflazione a marzo, con valori che non si vedevano da diversi anni. L’incremento dei prezzi ha riguardato vari settori, evidenziando un rialzo consistente rispetto ai mesi precedenti. Le rilevazioni indicano come questa variazione abbia avuto un impatto notevole e immediato sui costi quotidiani della popolazione locale.
Una spinta significativa verso l’alto per l’inflazione nel mese di marzo. A segnalare ed analizzare i dati è la direzione generale servizi statistici del Comune di Terni. Nel complesso la variazione congiunturale, rispetto al mese di febbraio, è pari a +0,5 sia a livello nazionale che a Terni.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Aumenti da 700 euro a famiglia, cresce l’inflazione in Italia spinta dal turismo
Leggi anche: Inflazione, il prezzo più alto della guerra in Iran lo paga l’Italia: impatto più alto che in qualsiasi altro Paese
Contenuti di approfondimento
Inflazione: a marzo i prezzi tornano a salire spinti dai costi energeticiL'indice nazionale registra un incremento del +1,7% su base annua, mentre accelera il costo del carrello della spesa . impresacity.it
Inflazione a doppio regime: spinge le azioni e mette pressione ai bondReazione contrastante al balzo registrato dai prezzi Usa (+3,3% annuale a marzo). Le Borse europee e Wall Street estendono il recupero post-tregua, ma il timore di conseguenze permanenti dallo shock p ... ilsole24ore.com