Giovedì 16 aprile 2026, tre tennisti italiani si apprestano a scendere in campo sulla terra rossa europea per affrontare varie sfide. Due di loro sono Musetti e Sonego, pronti a confrontarsi con avversari europei in singolare, mentre un terzo atleta partecipa a un match di doppio. Le partite si svolgono in diverse città del continente, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis italiani.

Tre atleti italiani si preparano a sfidare i propri avversari sulla terra rossa europea in questa giornata di giovedì 16 aprile 2026. Tra le corti spagnole di Barcellona e i campi indoor francesi di Rouen, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto cercheranno un posto tra le migliori otto grazie ai match degli ottavi di finale. La sfida fisica di Sonego contro Rublev sul rosso catalano. Il primo appuntamento della giornata per il tennis azzurro è fissato a Barcellona, dove Lorenzo Sonego scenderà in campo non prima delle 13:30 per un confronto di alto livello nel Barcelona Open Banc Sabadell. L’azzurro dovrà misurarsi con Andrey Rublev, quinto favorito del tabellone in questo ATP 500 disputato su superfici outdoor.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, trionfo azzurro in vista: Musetti e Sonego sfidano l’Europa

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