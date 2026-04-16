Il tennista di origini turche, che si era posizionato al 15° posto nel ranking mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente che lo ha portato a cadere in coma per 13 giorni. Dopo il crollo, ha subito un intervento medico e ora si trova in condizioni di recupero. La notizia ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori, anche se si conoscono pochi dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Il tennista Altu? Çelikbilek, che ha raggiunto il quindicesimo posto nel ranking mondiale, sta affrontando una battaglia personale per la salute che ha trasformato radicalmente la sua esistenza. Tutto è iniziato il 30 novembre 2024 durante un torneo M15 a Monastir, quando, impegnato in una semifinale contro il connazionale Yank? Erel, l’atleta ha subito un collasso improvviso sul campo da gioco dopo aver avvertito un dolore lancinante alla testa. Quell’episodio, inizialmente scambiato per un semplice malessere fisico, si è rivelato il preludio di un’emorragia cerebrale causata da un tumore, che lo ha portato a trascorrere tredici giorni in stato di incoscienza prima di risvegliarsi a Istanbul.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, il dramma di Çelikbilek: 13 giorni di coma dopo il crollo

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