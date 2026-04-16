Sabato 18 aprile, nella Città vecchia di Taranto, il Touring Club organizza una giornata dedicata a cultura e sviluppo. L’evento prevede iniziative e attività rivolte alla promozione del patrimonio locale e alla valorizzazione del quartiere storico. La giornata coinvolge cittadini e visitatori, offrendo opportunità di approfondimento e confronto. La manifestazione si svolge in diverse aree della zona, attirando l’attenzione sulla riqualificazione urbana e il patrimonio artistico della città.

Tarantini Time Quotidiano Sarà la Città vecchia di Taranto ad ospitare, sabato 18 aprile, l’iniziativa “Il Touring incontra la città: un dialogo tra patrimonio culturale ed economia sostenibile”, una giornata interamente dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso eventi, confronti e attività aperte al pubblico. La manifestazione, promossa dal Touring Club Italiano – Club di Territorio di Taranto – insieme all’associazione Circolo ARTAVA APS ETS, con il patrocinio del Comune, si svilupperà lungo l’intera giornata con un programma articolato tra momenti istituzionali, percorsi guidati e appuntamenti culturali. Il cuore delle attività mattutine sarà Palazzo di Città, dove dalle ore 10 sarà allestita un’area dedicata alle eccellenze locali e alla promozione del tempo libero e della sicurezza.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, il Touring Club porta in Città vecchia una giornata tra cultura e sviluppo

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