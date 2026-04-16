Tamponamento a catena coinvolti 3 tir | coda chilometrica in autostrada

Da genovatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sull'autostrada A12 si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre tir tra Nervi e Genova Est in direzione Genova, causando una lunga coda chilometrica e rallentamenti nel traffico. La collisione ha interessato i mezzi pesanti nella mattinata di giovedì 18 aprile, creando congestione lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Traffico in tilt sull'autostrada A12 nella mattinata di oggi, giovedì 18 aprile, a causa di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti tra Nervi e Genova Est in direzione Genova.L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 e ora i camion sono fermi sul posto in attesa della rimozione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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