Tamponamento a catena coinvolti 3 tir | coda chilometrica in autostrada

Oggi sull'autostrada A12 si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre tir tra Nervi e Genova Est in direzione Genova, causando una lunga coda chilometrica e rallentamenti nel traffico. La collisione ha interessato i mezzi pesanti nella mattinata di giovedì 18 aprile, creando congestione lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Traffico in tilt sull'autostrada A12 nella mattinata di oggi, giovedì 18 aprile, a causa di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti tra Nervi e Genova Est in direzione Genova.L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 e ora i camion sono fermi sul posto in attesa della rimozione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tamponamento a catena, coinvolti tre tir: coda di 5 km in autostradaTraffico in tilt sull'autostrada A12 nella mattinata di oggi, giovedì 18 aprile, a causa di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti tra... Incidente in autostrada, traffico in tilt e coda chilometrica: la situazioneUn giovedì mattina già complicato per chi viaggia in Liguria: sull’autostrada A10, in direzione Genova, si sono formate lunghe code e rallentamenti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO]; Tamponamento a catena sulla strada per Mucinasso: cinque feriti; Usa, maxi tamponamento in Colorado: 70 veicoli coinvolti e 8 feriti; Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena. Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti. Il videoIncidente a catena nella galleria Villafranca: decine di mezzi coinvolti, soccorsi al lavoro e autostrada chiusa ... tg.la7.it Ancona - Tamponamento a catena con nove auto in galleria, code su ss16ANCONA - Polizia Municipale e vigili del fuoco tra Torrette e Pinocchio a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto stamattina nove auto nella galleria della Montagnola ad Ancona. Si registra ... veratv.it TAMPONAMENTO FRA TRE CAMION SULL'A12: NESSUN FERITO GENOVA. Traffico in tilt sull'autostrada A12 stamani, giovedì 16 aprile alle 9, a causa di un tamponamento di tre mezzi pesanti tra Nervi e Genova Est in direzione Genova. In attesa della rimo - facebook.com facebook Maxi tamponamento in galleria, coinvolte 8 auto: ci sono dei feriti. Traffico in tilt x.com