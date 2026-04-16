Supplenze | rientro docente dopo il 30 aprile i casi di proroga
Dopo il 30 aprile, i docenti in supplenza devono seguire le disposizioni dell’articolo 37 del CCNL2007 riguardo al loro rientro in servizio. La normativa copre specificamente le situazioni in cui il docente torna al lavoro dopo questa data, prevedendo casi di proroga del servizio. La disciplina si applica alle supplenze assegnate in modo temporaneo, con regole chiare su come procedere nel caso di proroghe o rientri tardivi.
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL2007. Il suddetto articolo prevede che L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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