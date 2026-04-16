Nessuna decisione è stata presa finora nella disputa tra i due allenatori coinvolti, e anche oggi il club ha mantenuto il massimo riserbo. Nel centro sportivo, mentre Gasperini ha svolto l'allenamento in vista della prossima partita contro l’Atalanta, Ranieri non si è presentato, rimanendo nel silenzio dopo l'incontro di lunedì. La situazione rimane in stand-by, con l’attenzione rivolta alle prossime ore.

Nessuna decisione drastica. Un altro giorno è trascorso a Trigoria all'insegna dell'attesa. Gasperini ha condotto un altro allenamento per preparare la delicata sfida con l'Atalanta di sabato mentre Ranieri, chiuso nel silenzio post riunione di lunedì, non era presente nel centro sportivo. La linea della proprietà, al momento, resta quella di non cambiare nulla. I contatti con il tecnico piemontese sono andati avanti anche nei giorni successivi alla call di gruppo, e il presidente gli ha ribadito piena fiducia e la forte volontà di continuare con lui al timone. Ma non basta: Gasp vuole discutere al più presto della programmazione futura e soprattutto, dopo lo strappo pubblico, non intende proseguire con Ranieri all'interno del club.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sulla faida Ranieri-Gasperini Friedkin tira dritto (per ora)

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