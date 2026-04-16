Successo al Vinitaly per Casa Vinicola Marco Carrisi

Durante il Vinitaly 2026, la Casa Vinicola Marco Carrisi ha presentato le sue ultime produzioni a delegazioni italiane e straniere. Sono state mostrate le nuove linee, tra cui la linea 1914, le bollicine BUENA VIDA e la linea Luxury con le bottiglie 10 DODICi e MR CARRISI. La partecipazione ha visto un'ampia esposizione delle diverse etichette e vari approfondimenti sui prodotti.

Grande successo per i vini della Casa Vinicola MARCO CARRISI al Vinitaly 2026, con la presentazione a tutte le delegazioni estere e italiane della linea 1914, le bollicine con il BUENA VIDA e la linea Luxury con la bottiglia 10 DODICi e MR CARRISI. Tanti i vip che sono passati a visitare lo stand.🔗 Leggi su Lecceprima.it Vinitaly 2026 - Casa Vinicola Marco Carrisi - Puglia Notizie correlate Domenica è il giorno di Vinitaly. In Veneto annata vinicola positiva ma l'export rallentaÈ fissato per la giornata di domenica 12 aprile, a Verona, il taglio del nastro della 58ª edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere... Leggi anche: Dalla prima birra fatta in casa al successo: così Marco Valeriani è diventato il secondo miglior birraio d'Italia Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Puglia del vino apre il Vinitaly, Decaro: La nostra regione non è più una sorpresa; Vinitaly, se il vino torna ad incarnare il suo ruolo: compagno del cibo e protagonista del convivio; Vinitaly 2026 al via: il vino e le novità delle cantine espositrici; Dal tristellato alla trattoria: ecco qualche consiglio su dove mangiare durante il Vinitaly. Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele’: grande successo della Regione CampaniaUn primo bilancio positivo arriva dalla partecipazione della Campania al Vinitaly 2026 (Verona, 12-15 aprile), con un’ampia presenza di operatori, buyer e giornalisti. 170 aziende, 2.000 etichette, in ... adnkronos.com Casa Vinicola MARCO CARRISI - facebook.com facebook