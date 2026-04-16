Il torneo WTA di Stuttgart si avvicina alla fase decisiva con l’incontro di doppio femminile in programma giovedì 16 aprile. La partita si svolgerà su terra battuta, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Le due coppie coinvolte si preparano a sfidarsi in un match che promette scambi di potenza e tecnica. L’evento si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo.

Il campo di gioco di Stuttgart si prepara a ospitare una sfida intensa nel doppio femminile del WTA Stuttgart 2026, con l’incontro programmato per questa giovedì 16 aprile. Le atlete Ulrikke Eikeri e Quinn Gleason si misureranno contro la coppia formata da Alycia Parks e Alana Smith, in un match che ha avuto il via alle ore 12:30 odierne. Dinamiche tattiche e protagonisti sulla terra battuta tedesca. L’appuntamento odierno vede protagoniste quattro atlete di rilievo nel internazionale del tennis. La coordinazione tra Eikeri e Gleason dovrà essere messa alla prova dalla potenza e dal gioco di Parks e Smith. I dati relativi alla competizione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stuttgart WTA: sfida di potenza nel doppio femminile sulla terra

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