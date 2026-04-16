Stramaccioni sul caos alla Roma | I Friedkin prendano posizione! Gasperini e Ranieri? Conosco entrambi da molto tempo e posso dirvi questo

L’ex allenatore di calcio ha commentato la situazione attuale della squadra, chiedendo ai proprietari di intervenire per chiarire le decisioni in atto. Ha inoltre affermato di conoscere da tempo entrambi gli allenatori coinvolti e ha condiviso alcune considerazioni sulle recenti dichiarazioni pubbliche di Gasperini e Ranieri. La squadra vive un momento di grande tensione, con le voci di un possibile divorzio tra gli allenatori e un’atmosfera pesante nello spogliatoio.

Carlos Augusto Inter, rinnovo in stand-by e rebus sul futuro: c’è un club di Serie A in agguato! Mercato Milan, sprint per Vlahovic! Nkunku può avvicinare il serbo in rossonero: il motivo Bastoni Inter, prosegue il momento no! Chivu lo mette ai box contro il Cagliari: il Barcellona resta in agguato Kean contro Il Pengwin, che scontro a Le Iene! L’attaccante: «Non sei nemmeno italiano, sei polacco! Ti prendo a testate». Poi le scuse Lecce, ottime notizie per Di Francesco: Camarda è pronto a tornare in gruppo! Il comunicato Malagò svela: «Mi hanno contattato per la presidenza FIGC già prima della Bosnia.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stramaccioni sul caos alla Roma: «I Friedkin prendano posizione! Gasperini e Ranieri? Conosco entrambi da molto tempo e posso dirvi questo» Notizie correlate Polverone Roma, la posizione dei Friedkin dopo il battibecco Ranieri-GasperiniGli ultimi aggiornamenti dopo le parole del senior advisor e il battibecco a distanza con il tecnico Gian Piero Gasperini. Roma, caos Gasperini: ultimatum ai Friedkin e rottura totale con RanieriGian Piero Gasperini ha alzato un muro invalicabile a Trigoria: o lui, o il resto della Roma. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ha fatto autogol alla Roma, Stramaccioni duro contro Ranieri dopo attacco a Gasperini; Caos Roma, Stramaccioni sta con Gasperini: Da Ranieri un incomprensibile autogol; Gasp-Ranieri, Stramaccioni: Le zone grigie su ruoli e poteri causano problemi da anni; Napoli, summit De Laurentiis-Conte: rinnovo e infortuni al centro del confronto. Roma, Stramaccioni difende Gasperini e attacca Ranieri: Ha fatto autogolAndrea Stramaccioni contro Claudio Ranieri dopo l'attacco a Gian Piero Gasperini. Oggi, lunedì 13 aprile, l'allenatore ha parlato del caos scoppiato in casa Roma dopo le parole del senior advisor gial ... adnkronos.com Andrea Stramaccioni intervistato da La Gazzetta dello Sport! Il tecnico ha parlato della situazione attuale in casa Roma, analizzando le tensioni tra Gasperini e Ranieri: «Lo sfogo di Ranieri è solo la punta dell’iceberg. I problemi sono radicati e vanno dal - facebook.com facebook #Gasperini- #Ranieri, #Stramaccioni: "Le zone grigie su ruoli e poteri causano problemi da anni" #ASRoma x.com