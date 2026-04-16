Storie italiane oggi non va in onda | perché il motivo

Oggi, 16 aprile 2026, il programma di cronaca in onda su Rai 1 non è stato trasmesso. La conduttrice, Eleonora Daniele, normalmente conduce il programma dal lunedì al venerdì, ma in questa giornata non sono andate in onda le puntate previste. La trasmissione, che si occupa di storie italiane di cronaca, è stata sospesa senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

. Perché oggi – 16 aprile 2026 – su Rai 1 non va in onda Storie italiane? Il programma incentrato sulla cronaca condotto ogni mattina da Eleonora Daniele dal lunedì al venerdì oggi non va in onda. Al suo posto una replica di Linea Verde Italia. Il motivo dello stop è legato allo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste, per richiedere il rinnovo del contratto di lavoro di categoria, scaduto da ben 10 anni. Proprio per questo motivo oggi i telegiornali sono in onda solo in forma ridotta, e sono diverse le trasmissioni giornalistiche che non vanno in onda. Si tratta di un pacchetto di giornate di sciopero che ha già visto un’alta adesione nella data del 27 marzo, e che si ripropone oggi con una nuova giornata.🔗 Leggi su Tpi.it

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