Per i loro 25 anni di carriera, Pio e Amedeo saranno protagonisti di tre serate su Canale 5, mentre gli spettatori sono esclusi dall’invito. Il duo comico, che si è affermato circa dieci anni fa, si prepara a festeggiare con un evento televisivo, che alcuni definiscono come un “non evento”. La loro carriera è caratterizzata da un successo rapido, ma anche da difficoltà di evoluzione e differenziazione.

Tre serate su Canale5 per celebrare un duo comico realmente esploso solo una decina d'anni fa e incapace di evolversi, tanto da non riuscire più neanche a dividere. Doveva essere l'evento televisivo della primavera Mediaset, con 3 prime serate e un fiume di ospiti a celebrare i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Invece Stanno tutti invitati, primo loro varietà dopo la seconda edizione di Felicissima sera del 2023, ha attraversato il mese di aprile senza scossoni, titoli, polemiche, galleggiando su un'inusuale calma piatta a cui Amedeo Grieco e Pio D'Antini non erano certamente abituati. Come se, raggiunto il quarto di secolo, il corrosivo duo comico fosse entrato in un presente più addomesticato, meno necessariamente provocatorio, alla continua ricerca di uno choc televisivo che a lungo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stanno tutti invitati tranne gli spettatori: Pio e Amedeo e il "non evento tv" per i 25 anni di carriera

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Panoramica sull’argomento

Stanno tutti invitati tranne i telespettatori: Pio e Amedeo e il non evento tv per i 25 anni di carrieraTre serate su Canale5 per celebrare un duo comico realmente esploso solo una decina d'anni fa e incapace di evolversi, tanto da non riuscire più neanche a dividere. movieplayer.it

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