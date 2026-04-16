Stanno tutti invitati streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Stasera, giovedì 16 aprile 2026, su Canale 5 viene trasmessa la terza puntata dello show in tre serate condotto da Pio e Amedeo, dedicato ai 25 anni di carriera del duo foggiano. La puntata sarà disponibile anche in streaming e in diretta tv, consentendo agli spettatori di seguire l’evento sia attraverso la televisione tradizionale che sui servizi online della rete. La trasmissione continuerà con altri appuntamenti nei prossimi giorni.

. Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Stanno tutti invitati, lo show in tre serate con Pio e Amedeo per festeggiare i 25 anni di carriera del duo foggiano. L’evento è stato registrato nei giorni scorsi alla ChorusLife Arena di Bergamo. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco. Ma dove vedere Stanno tutti invitati in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento questa sera, 16 aprile 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Stanno tutti invitati streaming live. Se non siete a casa potete recuperare lo show in qualsiasi momento, anche le singole clip ed esibizioni, attraverso la funzione on demand di Mediaset Infinity, la app gratuita disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv.🔗 Leggi su Tpi.it

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Stanno tutti invitati | Annalisa ospite da Pio e Amedeo | il video virale sul web

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