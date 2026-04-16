Stanisic rivela di aver ricevuto insulti da Rudiger | Forse è abbastanza uomo da ammetterlo
Stanisic ha dichiarato di aver ricevuto insulti da Rudiger e ha commentato che forse è abbastanza uomo da ammetterlo. Ha anche riferito che Rudiger lo ha colpito con un calcio, causando una caduta. La vicenda si è verificata durante un episodio in campo, e Stanisic ha espresso il suo disappunto riguardo a un comportamento che considera scorretto. La questione è ora oggetto di attenzione tra le parti coinvolte.
Stanisic si è lamentato del comportamento scorretto di Rudiger che prima lo ha atterrato con un contrasto e poi lo avrebbe insultato: "È stata pronunciata solo una parola e per ben due volte".🔗 Leggi su Fanpage.it
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