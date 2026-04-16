Spring Fest 2026 mercatini musica street food InDiga a Sottomarina

Lo Spring Fest 2026 si svolgerà a Sottomarina nei giorni di sabato 18 e domenica 19 aprile, presso lo Stabilimento Balneare InDiga. L’evento prevede mercatini, musica dal vivo e street food, offrendo due giornate dedicate a intrattenimento e convivialità sul mare. La manifestazione si tiene in un’area aperta, con la partecipazione di diversi espositori e artisti musicali. L’accesso è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Due giorni all’insegna della musica, del buon cibo e del divertimento sul mare. Torna lo Spring Fest 2026, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile a Sottomarina all’interno dello Stabilimento Balneare InDiga.L’evento propone un ricco programma pensato per tutte le età, tra concerti dal vivo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Castelfalfi Spring Festival 2026: a Montaione due giorni per festeggiare la primavera con musica, mercatini e street food Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Spring Fest 2026, mercatini, musica, street food InDiga a Sottomarina; Primavera vista mare: lo Spring Fest 2026 riaccende l’Indiga; Weekend con Beat Fest, Glory Days Spring Break Edition, ma anche sapori autentici con Io, tu e le rosole; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile. Castelfalfi Spring Festival 2026: a Montaione due giorni per festeggiare la primavera con musica, mercatini e street foodNelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo, il borgo di Castelfalfi ospita un evento dedicato alla celebrazione della nuova stagione, il Castelfalfi Spring Festival. La manifestazione si svolge ... firenzetoday.it Lawson Spring Fest - facebook.com facebook Gli Inkling e Octoling che parteciperanno allo Spring Fest di #Splatoon3 questo weekend possono ottenere 100 punti di platino da scambiare per questi freschissimi elementi per l'icona utente! x.com