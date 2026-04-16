Spring Fest 2026 mercatini musica street food InDiga a Sottomarina

Da veneziatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Spring Fest 2026 si svolgerà a Sottomarina nei giorni di sabato 18 e domenica 19 aprile, presso lo Stabilimento Balneare InDiga. L’evento prevede mercatini, musica dal vivo e street food, offrendo due giornate dedicate a intrattenimento e convivialità sul mare. La manifestazione si tiene in un’area aperta, con la partecipazione di diversi espositori e artisti musicali. L’accesso è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Due giorni all’insegna della musica, del buon cibo e del divertimento sul mare. Torna lo Spring Fest 2026, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile a Sottomarina all’interno dello Stabilimento Balneare InDiga.L’evento propone un ricco programma pensato per tutte le età, tra concerti dal vivo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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