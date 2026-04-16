Sport in tv oggi giovedì 16 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 16 aprile, gli appassionati di sport avranno diverse opportunità di seguire eventi in televisione e streaming. In programma ci sono tornei di tennis con le competizioni ATP e WTA in varie città, gare di ciclismo con l’O Gran Camiño, campionati europei di judo e i Campionati Italiani di nuoto. L’offerta comprende anche altri sport, offrendo un ampio ventaglio di possibilità di visione durante la giornata.

Oggi, giovedì 16 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP 500 di Monaco di Baviera e Barcellona, WTA 500 di Stoccarda e WTA 250 di Rouen, il ciclismo con O Gran Camiño, il judo con gli Europei, il nuoto con i Campionati Italiani, e tanto altro ancora. Saranno due gli incontri con italiani protagonisti negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona: nel secondo match dalle 11.00, non prima delle 13.30, Lorenzo Sonego sfiderà il russo Andrey Rublev, mentre nel 3° match dalle 11.00, non prima delle 16.00, Lorenzo Musetti affronterà il transalpino Corentin Moutet. Ci sarà un’italiana in gara anche negli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen: nel terzo match dalle 11.🔗 Leggi su Oasport.it

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