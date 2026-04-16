Sport e crescita | grande successo per il 1° Free Football Workout degli Steel Bucks

Si è svolto il primo Free Football Workout organizzato dagli Steel Bucks, attirando numerosi partecipanti e appassionati di calcio. L’evento ha combinato attività sportive e momenti di formazione, creando un’occasione per rafforzare il senso di comunità tra i presenti. La giornata si è conclusa con un grande coinvolgimento di pubblico, segno di un interesse crescente per iniziative sportive gratuite e inclusive.

Una giornata all’insegna dello sport, della formazione e della costruzione di una comunità solida e partecipata. Lo scorso 12 aprile, il Centro Sportivo “Benedetta Ferone” di via M. Ruta ha ospitato il 1° Free Football Workout degli Steel Bucks Caserta, un’iniziativa pensata come stage formativo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Steel Bucks Caserta: al via il “1° Free Football Workout”Gli Steel Bucks Caserta, realtà di football americano attiva dal 2016, lanciano il 1° Free Football Workout, uno stage gratuito aperto a chiunque... Identità sportive casertane: patto tra Juvecaserta e Steel BucksL'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i rappresentanti delle due società - il vicepresidente di Juvecaserta 2021 Giovanni Carozza e il presidente... Una raccolta di contenuti Si parla di: STEEL BUCKS CASERTA - Il nuovo corso parte dal 1° Free Football Workout. Grande successo al Centro Benedetta Ferone; Il football americano torna a Caserta: gli Steel Bucks aprono le porte con un mega stage gratuito.