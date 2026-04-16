Spello in festa | Elsa Palmieri compie cento anni

A Spello si è svolta una celebrazione per i cento anni di Elsa Palmieri, conosciuta come Ezia. La festa è stata condivisa con la famiglia, in particolare con la figlia e le nipoti. Il Comune ha reso noto che la donna ha ricevuto affetto e auguri da parte di parenti e amici durante questa ricorrenza speciale. La cerimonia si è svolta in un clima di allegria e vicinanza.

Festa grande a Spello per i cento anni di Elsa Palmieri, conosciuta da tutti con il nome di Ezia. “La signora Elsa ha celebrato questo momento speciale circondata dall'amore della figlia Claudia Petrucci e delle nipoti Benedetta e Carolina Boco”, scrive il Comune. A porgere gli auguri a nome.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Il Premio Elsa Morante compie 40 anni: Saviano, Bussola e Garlando tra i vincitori delle sezioni RagazziIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Ducati, l’officina sartoriale che compie cento anniC’È CHI chiede una Ducati su misura per abbinarla alla supercar parcheggiata in garage.