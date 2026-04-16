Spazio Cesuola Arci | 17mila accessi in un anno Presentazione pubblica della valutazione di impatto sociale
Sabato 18 aprile alle ore 10 si terrà una presentazione pubblica presso lo Spazio Cesuola, situato nel quartiere Cesuola. L’evento riguarda i risultati della valutazione di impatto sociale 2025 dello spazio, che ha registrato 17.000 accessi in un anno. La presentazione si inserisce nel ciclo di incontri ‘Conversazioni aperte’, promosso da Arci Romagna Cesena Rimini.
Sabato 18 aprile alle ore 10 allo Spazio Cesuola (via Ponte Abbadesse, nel quartiere Cesuola), si terrà la presentazione pubblica dei dati della valutazione di impatto sociale 2025 dello Spazio Cesuola, quarto appuntamento del ciclo ‘Conversazioni aperte’ promosso da Arci Romagna Cesena Rimini.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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