spari nelle scuole

Il 15 aprile, in una scuola media del sud-est della Turchia, si sono verificati degli spari che hanno provocato la morte di tre studenti e di un insegnante. L’attacco si è verificato in una giornata che resterà impressa nella memoria della comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sui motivi e sulle circostanze dell’accaduto. La scuola è stata immediatamente evacuata e sono state avviate le operazioni di soccorso.

Tre studenti e un insegnante sono stati uccisi il 15 aprile in un attacco contro una scuola media di Maras, nel sudest della Turchia. Secondo il quotidiano Evrensel l’attentatore, uno studente, è stato ucciso. Il giorno prima un ragazzo di 19 anni aveva aperto il fuoco in una scuola superiore della stessa regione, ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] Questo articolo è uscito sul numero 1661 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero Abbonati Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali.🔗 Leggi su Internazionale.it

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10 Sparatorie Nelle Scuole Che Hanno Cambiato Tutto

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