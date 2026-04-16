Spada si è provocato l' embolia gassosa per due volte come prova ? La difesa respinge la tesi

Durante le indagini sulla vicenda di Luca Spada, gli inquirenti hanno sospettato che l’imputato si fosse provocato volontariamente due embolie gassose, utilizzando una siringa d’aria. La difesa ha però respinto questa ipotesi, sostenendo che non ci sarebbero prove concrete a supporto dell’accusa. La vicenda riguarda almeno sei episodi di presunte azioni autolesionistiche contestate a Spada.

Nelle serrate attività di indagine sulla vita di Luca Spada è emerso un sospetto inquietante degli investigatori: 'Spadino' avrebbe diretto verso se stesso la siringa d'aria per provocarsi intenzionalmente un'embolia gassosa, cioè esattamente l'azione letale che gli viene contestata almeno 6.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Il Sonno - Alessandro Algardi (Galleria Spada, Roma) Replica in marmo e legno intagliato dipinto (la culla) dell'opera in marmo nero sempre id Alessandro Algardi oggi nella Galleria Borghese di Roma. Alessandro Algardi (Bologna, 27 novembre 1598 – Rom - facebook.com facebook

Luca Spada risponde al gip: “Io innocente” x.com