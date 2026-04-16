Sotterrato e riscoperto durante i lavori del tram | il Ponte delle Teste Mozze apre al pubblico con Il Genio di Palermo

Durante i lavori per la realizzazione di una linea del tram, è stato rinvenuto un antico ponte in pietra, composto da tre campate, situato nelle vicinanze di un noto monumento arabo-normanno. La struttura, detta Ponte delle Teste Mozze, era stata dimenticata nel tempo e oggi viene aperta al pubblico con l'esposizione intitolata Il Genio di Palermo. La scoperta rappresenta un esempio di come gli interventi di urbanizzazione possano portare alla luce testimonianze storiche nascoste.

Un ponte maestoso in pietra a tre campate di cui si era persa la memoria a pochissima distanza dal Ponte dell’Ammiraglio, il monumento arabo-normanno con cui costituiva un unico sistema di attraversamento del fiume Oreto. È il Ponte delle Teste Mozze, che deve il suo nome al trasferimento in zona.🔗 Leggi su Palermotoday.it Il ''Ponte delle Teste mozze'', Sotterrato e riscoperto durante i lavori del tram a Palermo Notizie correlate Sotterrato e riscoperto durante i lavori del tram, apre al pubblico il Ponte delle Teste ?mozzeUn ponte maestoso in pietra a tre campate di cui si era persa la memoria a pochissima distanza dal Ponte dell’Ammiraglio, il monumento arabo-normanno... Palermo, il mistero del Ponte delle Teste Mozze torna alla luceIl Ponte delle Teste Mozze, struttura storica di Palermo rimasta sepolta per quasi un secolo, torna accessibile al pubblico grazie all’iniziativa Le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ponte Teste Mozze. Apertura al pubblico; Sotterrato e riscoperto durante i lavori del tram, apre al pubblico il Ponte delle Teste ?mozze; Sotterrato e riscoperto durante i lavori del tram: Apre al pubblico per la prima volta il ''Ponte delle Teste mozze''; Apre per la prima volta il Ponte delle Teste Mozze: scoperto a Palermo durante gli scavi. Palermo, riapre il Ponte delle Teste Mozze: la struttura fantasma sotto il tram torna visitabile con Le Vie dei TesoriUna leggenda che riemerge dal fango e dalla storia: il Ponte delle Teste Mozze, struttura monumentale rimasta sepolta per quasi cento anni, torna finalmente visitabile. Dimenticato dopo l' interrament ... lasicilia.it Palermo, il Ponte delle Teste Mozze riemerge dopo un secolo e apre ai visitatoriIl Ponte delle Teste mozze, a lungo considerato una leggenda locale, è riemerso dopo oltre un secolo di oblio, tornando finalmente accessibile al pubblico. La sua riscoperta, avvenuta durante i lavori ... it.blastingnews.com Tgs. . Le vie dei tesori in primavera. Apre al pubblico per tre weekend, a partire dal prossimo, il ponte delle Teste mozze, accanto al Ponte dell'ammiraglio. Collegava le due sponde del fiume Oreto e deve il suo nome al trasferimento in zona, a metà del Settec - facebook.com facebook Il Ponte delle Teste mozze è ritornato alla luce dopo un secolo grazie ai lavori per la linea del tram di Palermo x.com