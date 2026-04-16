Sondrio | attenzione agli sms truffa sulla Tassa sui rifiuti

In questi giorni, diversi cittadini stanno ricevendo messaggi sms da numeri sconosciuti che segnalano irregolarità sulla Tassa sui rifiuti e invitano a chiamare un numero di telefono. La comunicazione non proviene da fonti ufficiali e si riferisce a una presunta posizione TARI che risulterebbe irregolare. Le autorità avvertono di prestare attenzione a questi messaggi fraudolenti per evitare possibili truffe.

E' in corso una campagna di messaggi fraudolenti mediante sms relativa alla tassa sui rifiuti.Diversi cittadini stanno ricevendo comunicazioni da numeri di cellulare sconosciuti, aventi il messaggio "La posizione TARI risulta irregolare, è richiesto un suo tempestivo contatto al 89349413 per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari, Hermes mette in guardia: "Attenzione ai messaggi truffa"È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari). Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Attenzione agli Sms truffa sulla Tari: false comunicazioni in circolazione, allerta del Comune; Attenzione agli sms truffa che simulano errori nel calcolo della Tari; Tari, attenzione agli sms truffa: Sei Toscana mette in allerta i cittadini. Cala il sipario sulla Biennale di Sondrio 2026 con una serata conclusiva d'eccezione: sabato 18 aprile alle ore 21, il Teatro Sociale di Sondrio ospita il gran finale del progetto "Oltre il limite: un palco sulle vette", con un programma multidisciplinare che riunisce - facebook.com facebook L’azzurra più vincente di sempre, nata a Sondrio il 14 aprile 1990, nella vita unisce disciplina e sogno x.com