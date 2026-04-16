Sondaggi politici Schlein avanti in caso di primarie | il campo largo supera di poco il centrodestra

Secondo un sondaggio di Youtrend realizzato per Sky Tg24, Elly Schlein risulta essere la candidata più preferita dagli elettori del campo largo in vista delle eventuali primarie. Il sondaggio evidenzia come, nel confronto tra le forze politiche, il campo largo superi di poco il centrodestra in termini di consenso tra i cittadini intervistati. I risultati forniscono un quadro aggiornato delle preferenze politiche di una parte dell’elettorato.

Nel sondaggio Youtrend per Sky Tg24, Elly Schlein è la candidata più indicata dagli elettori del campo largo. Nelle intenzioni di voto, l'area progressista nel suo insieme supera il centrodestra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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