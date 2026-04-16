A Guyang-ri, un piccolo centro agricolo a circa 90 minuti a sud-est di Seoul con circa 130 abitanti, sta sperimentando un progetto che utilizza l’energia solare per produrre pasti condivisi. Il villaggio ha installato pannelli fotovoltaici e, grazie all’energia raccolta, prepara e distribuisce pasti comuni ai residenti. Questa iniziativa coinvolge la comunità, che si riunisce per condividere il cibo, utilizzando l’energia pulita come risorsa centrale.

A Guyang-ri, un piccolo centro agricolo di circa 130 abitanti situato a 90 minuti a sud-est di Seoul, la luce del sole sta alimentando una nuova forma di coesione sociale. Grazie a un impianto solare da un megawatt, il villaggio genera mensilmente un profitto netto di circa 10 milioni di won (6.800 dollari), risorse che vengono utilizzate per finanziare pasti comunitari sei giorni su sei, servizi di trasporto per gli anziani, strutture per il tempo e attività culturali. Questa realtà rappresenta il modello pilota per un ambizioso programma governativo che mira a coinvolgere 2.500 comunità rurali entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere 700 villaggi già nel corso di quest’anno, partendo dalla base attuale di circa 150.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sole e welfare: il villaggio che trasforma l’energia in pasti comuni

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