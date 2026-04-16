Sneijder | Camavinga stupido i calciatori del Real dovevano correre da lui negli spogliatoi

Dopo l'espulsione durante la partita di Champions tra Bayern e Real Madrid, Wesley Sneijder ha commentato il comportamento di Camavinga, definendolo “stupido”. Il commento si riferisce alla reazione del calciatore francese e alle sue azioni in campo. La partita si è conclusa con la sconfitta del Real Madrid, e le dichiarazioni di Sneijder sono arrivate in seguito a quell’evento.