Sneijder | Camavinga stupido i calciatori del Real dovevano correre da lui negli spogliatoi
Dopo l'espulsione durante la partita di Champions tra Bayern e Real Madrid, Wesley Sneijder ha commentato il comportamento di Camavinga, definendolo “stupido”. Il commento si riferisce alla reazione del calciatore francese e alle sue azioni in campo. La partita si è conclusa con la sconfitta del Real Madrid, e le dichiarazioni di Sneijder sono arrivate in seguito a quell’evento.
Wesley Sneijder se la prende con Camavinga dopo l'espulsione nella sfida di Champions tra Bayern e Real Madrid. L'olandese stupito dal comportamento delle merengues.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Diletta Leotta chiede a Conte come sta Rrahmani, lui non si trattiene: “Che ne so, così diventa stupido”
Calafiori spiega il metodo usato da Gattuso con i calciatori dell’Italia: “Sentivo più lui che mia madre”Riccardo Calafiori ha spiegato in conferenza stampa cos'ha fatto Gattuso in questo periodo lontano dalle partite della Nazionale Italia.
Contenuti di approfondimento
Si parla di: Sneijder: Camavinga stupido, i calciatori del Real dovevano correre da lui negli spogliatoi.
Sneijder: Camavinga stupido, i calciatori del Real dovevano correre da lui negli spogliatoiWesley Sneijder se la prende con Camavinga dopo l'espulsione nella sfida di Champions tra Bayern e Real Madrid ... fanpage.it
L’espulsione di Camavinga cambia Bayern-Real: dubbi per la reazione dell’arbitro Vincic dopo il gialloL'espulsione di Camavinga nel finale di Bayern Monaco-Real Madrid cambia tutto: pesa il secondo giallo per perdita di tempo e fanno discutere i dubbi emersi ... fanpage.it