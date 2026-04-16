Sleep Inertia | cos' è e perché ci si sente intontiti al risveglio

Ogni mattina, molte persone si svegliano sentendosi confusi o stordite, una sensazione che può durare alcuni minuti o più. Questa condizione, nota come inerzia del sonno, è dovuta a cambiamenti nel cervello durante il risveglio e si manifesta con una temporanea difficoltà a pensare chiaramente e a muoversi. La sensazione è comune e si verifica spesso al risveglio da un sonno profondo o interrotto.

Ti è mai capitato di svegliarti e sentirti intontito o disorientato? Non preoccuparti, questa sensazione comune ha un nome scientifico e una precisa causa fisiologica: si chiama inerzia del sonno (sleep inertia).Questo fenomeno è strettamente legato al sonno REM, la fase del ciclo del sonno in.🔗 Leggi su Baritoday.it

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