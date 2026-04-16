Sinner-Alcaraz la corsa al n1 si sposta a Madrid | terreno vergine per i punti e scenario per i distacchi

Dopo il ritiro di Carlos Alcaraz dall’ATP 500 di Barcellona, Jannik Sinner mantiene la posizione di numero uno del ranking mondiale. Il prossimo aggiornamento è previsto per lunedì 4 maggio, al termine del torneo Masters 1000 di Madrid. La tappa madrilena rappresenta un’occasione per consolidare o modificare la classifica, considerando che si svolge su un terreno nuovo per molti giocatori e può influire sui distacchi tra i principali contendenti.

Dopo il ritiro dello spagnolo Carlos Alcaraz dall’ATP 500 di Barcellona, Jannik Sinner è certo di restare numero 1 del mondo almeno fino a lunedì 4 maggio, quando il ranking verrà aggiornato al termine del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro porterà a 69 il numero di settimane in vetta alla classifica mondiale, mentre lo spagnolo è fermo a quota 66. Sinner, però, lunedì prossimo incrementerà i punti di vantaggio su Alcaraz da 110 a 390, dato che l’iberico scarterà la finale di Barcellona 2025 (330 punti) per rimpiazzarla con gli ottavi di quest’anno (50 punti). Lo scorso anno entrambi i tennisti saltarono Madrid: Alcaraz vi rinunciò a causa dell’infortunio rimediato a Barcellona (la storia è ciclica), mentre Sinner rientrò dalla sospensione direttamente a Roma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Alcaraz, la corsa al n.1 si sposta a Madrid: terreno vergine per i punti e scenario per i distacchi

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