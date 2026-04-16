Siderno scontro politico | stadio fatiscente e attacchi pesanti

A Siderno si è aperto un acceso confronto politico dopo le recenti polemiche relative allo stato dello stadio locale, che si presenta in condizioni deteriorate. La discussione si è intensificata tra il movimento Il Faro e un avvocato, fratello della sindaca in carica, con attacchi reciproci e dichiarazioni che hanno acceso ulteriormente gli animi nel tessuto sociale della città.

Una ferita aperta nel tessuto sociale di Siderno ha scatenato una violenta polemica politica tra il movimento Il Faro e l’avvocato Antonio Fragomeni, fratello della sindaca in carica. Al centro dello scontro si trova la denuncia di un degrado strutturale che colpisce lo stadio cittadino, un impianto descritto come privo di decoro e funzionale a malapena allo sport, portando a una gestione dei rapporti sociali fatta di attacchi personali sui canali digitali. Il contrasto tra la realtà degli impianti e le accuse personali. La questione che ha riacceso i riflettori sulla gestione amministrativa di Siderno riguarda lo stato di abbandono del campo sportivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siderno, scontro politico: stadio fatiscente e attacchi pesanti Notizie correlate I 40 milioni dello stadio ai ceti medi: Lepore cambia rotta, scontro politico a BolognaLe risorse inizialmente destinate al Dall’Ara saranno utilizzate per welfare, casa e servizi. Stadio della Roma a Pietralata, scontro politico. Zaratti (AVS): “Interessi speculativi”, la replica del CampidoglioRoma, 4 marzo 2026 – Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata torna al centro della contesa politica. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Polistena, scontro politico sullo stadio Guida: il finanziamento si arena; MARINA DI GIOIOSA: SCONTRO TRA DUE AUTO IN PIENO CENTRO CITTADINO. Siderno, un movimento denuncia il degrado dello stadio e fa infuriare il fratello del Sindaco: contenuti gravi e offensiviÈ storia, triste storia, che l’avvocato Antonio Fragomeni provi risentimento verso chiunque si opponga alla sorella, sindaco della città di Siderno. Lo dimostra la sequenza da combattimento dei suoi ... strettoweb.com