Siciliotti sconfitto | la corsa alla presidenza si chiude con una debacle ma il Fvg entra nel Consiglio
La corsa alla presidenza si è conclusa con una sconfitta per il candidato che aveva riproposto un messaggio differente rispetto ai toni usuali delle elezioni interne. Nonostante la disfatta, il Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un seggio nel Consiglio. La campagna elettorale ha visto un confronto serrato e toni differenti, ma alla fine la vittoria è andata a un altro candidato.
Era tornato in campo con un messaggio preciso, quasi controcorrente rispetto ai toni tradizionali delle competizioni interne alla categoria. Claudio Siciliotti aveva scelto di candidarsi alla presidenza nazionale dei commercialisti parlando di metodo più che di numeri, di ascolto più che di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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