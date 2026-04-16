Si masturba nel parco giochi a Forio davanti ai bambini e aggredisce i carabinieri arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Ischia, dopo essere stato sorpreso mentre si masturbava in un parco di via Impagliazzo. Alla vista delle forze dell'ordine, ha reagito aggredendo sia i militari che gli agenti della Polizia Locale. L'intervento è avvenuto in un luogo frequentato anche da bambini, e l’uomo è stato immediatamente portato in caserma.

Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri ad Ischia: sorpreso mentre si masturbava nel parco di via Impagliazzo, ha aggredito i militari e la Polizia Locale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Forio: atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini, arrestato 46enneA Forio, un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti osceni in luogo... Orrore nel parco giochi per bambini: 46enne si masturba davanti a tutti, fermatoNel primo pomeriggio di oggi a Forio, un uomo di 46 anni, straniero domiciliato sull’isola di Ischia, è stato arrestato con l’accusa di atti osceni...